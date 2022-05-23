الاركان الايرانية: تحرير خرمشهر تحقق بجهاد ووحدة شعبنا الغيور

العالم - ايران

وقالت هيئة الاركان الايرانية في بيان لها بمناسبة الذكرى السنوية لتحرير خرمشهر: إن عمليات بيت المقدس الحاسمة والباهرة، والتي كانت بمثابة الملحمة الخالدة لتحرير خرمشهر في 23 مايو/أيار 1982، هي نقطة تحول في مسار الحرب المفروضة وثماني سنوات من الدفاع المقدس عن الشعب الإيراني، والتي بالإضافة إلى انهاء 19 شهرًا من احتلال مناطق حساسة في خوزستان وتحرير خرمشهر وجهت ضربة قاسية وقاصمة للقوة القتالية للعدو الغازي وغيرت ميزان القوى في ساحة المعركة لصالح جنود الإسلام.

واضاف: يعد تحرير خرمشهر انتصارا إلهيا تحقق من خلال جهاد ووحدة الشعب الغيور المتواجد دوما على الساحة وأصبحت رمزا للصمود والمقاومة والنصر الأبدي للشعب الإيراني البطل ضد الاستكبار العالمي ومؤامرات الاعداء.