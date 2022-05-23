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الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يصل سلطنة عمان في زيارة رسمية بدعوة من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

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