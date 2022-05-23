هل تنزلق ليبيا الی دائرة العنف مجدداً؟

العالم - المغاربية

ما يطرح العديد من التساؤلات عن احتمال انزلاق ليبيا الی القتال من جديد في ظل الصراع علی السلطة بين الحكومتين وتعثر الحلول السياسية فضلاً عن تورط عدد كبير من الدول الخارجية في دعم الاطراف الليبية تحقيقاً لمصالحها.

فهل تنزلق ليبيا مجدداً الی العنف؟

وما تبعات الاشتباكات التي شهدتها طرابلس اخيراً؟

وما مصير المفاوضات السياسية والانتخابات؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج المغاربية والذي يُبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الكاتب والباحث السياسي الليبي خيري بوشاقور، والباحث السياسي سالم بوخزام.