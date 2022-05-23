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شاهد..الرئيس الايراني يصل عمان وسط استقبال مهيب

الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم في عمان بوصول الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي الى سلطنة عمان، حيث اقيمت مراسم استقبال رسمية له في قصر العلم بمسقط.

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم، إن زيارة الرئيس الايراني الى عمان تاتي تلبية لدعوة من الرئيس العماني السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، وفي اطار سياسية دبلوماسية الجوار التي ينتهجها السيد رئيسي لتنمية التعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي مع دول الجوار.

واضاف، أن زيارة الرئيس الايراني الى عمان تتضمن مجموعة اهداف ابرزها مناقشة العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين.

واشار مراسلنا الى ان جدول زيارة الرئيس الايراني الى عمان يتضمن عقد اجتماع رسمي مع سلطان عمان في قصر العلم والتوقيع على عدة وثائق تعاون، اضافة الى عقد لقاء مع الايرانيين المقيمين والتجار ورجال الاعمال في عمان.

وتابع أنه بعد انتهاء مراسم استقبال الرئيس الايراني في قصر العلم بمسقط سيكون لقاء بين السيد رئيسي وسلطان عمان.

وكان موقع الرئاسة الإيرانية قد نشر مقطع فيديو يعكس استعدادات عُمانية لاستقبال الرئيس الايراني ونصب الأعلام الإيرانية في شوارع العاصمة مسقط.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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