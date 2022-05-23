اتفاق ايراني- عماني لتطوير حقل 'هنكام' النفطي المشترك

العالم - ايران

وافادت وكالة انباء فارس نقلا عن العلاقات العامة بوزارة النفط أن الوزير "اوجي" اعلن ذلك لدى اشارته الى نتائج محادثاته مع المسؤولين العمانيين خلال زيارته الى مسقط موضحا ان محادثاته التي اجراها مع نظيره العماني " محمد بن حمد الرمحي" تناولت التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية وخاصة التعاون في مجال الطاقة.

وتابع وزير النفط قائلا: ان المحور الاول الذي تم التوصل اليه هو تشكيل لجنة مشتركة لتطوير حقل " هنكام" النفطي الذي يعتبر الحقل المشترك الوحيد بين ايران وعمان كي يتم تطويره في اطار لجنة عمل مشتركة وفريق مشترك.

وقال الوزير: ان الاستثمار الموحد في منطقتنا لاسابقة لها حيث انه وخلافا للاستثمار التنافسي لايؤدي الى الحاق الضرر بمخزن الحقل المشترك ويتم استخراج النفط منه بشكل يصون الحقل ويستثمره البلدان بشكل افضل.

وتوقع " اوجي" ان يتوجه وفد عماني رفيع المستوى الى طهران تلبية لدعوة من وزارة نفط الجمهورية الاسلامية الايرانية لتفقد المنشآت النفطية والغاز في ايران والاطلاع على قدرات المقاولين والشركات المعرفية واكد ان مواضيع التجارة وتصدير البتروكيمياويات والمشتقات النفطية كانت من اولويات المحادثات التي جرت بين ايران وعمان في وقت سابق.

الجدير بالذكر ان وزير النفط كان قد غادر طهران الجمعة الماضية متجها الى عمان حيث ناقش مع نظيره العماني تطوير التعاون الثنائي في مختلف مجالات الطاقة والمشاريع المشتركة.