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الامن التونسي يحبط 11 محاولة هجرة غير شرعية وضبط 146 مهاجرا

الامن التونسي يحبط 11 محاولة هجرة غير شرعية وضبط 146 مهاجرا
الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٦ بتوقيت غرينتش

أحبطت السلطات الأمنية التونسية، 11 عملية هجرة غير نظامية وضبط 146 مهاجرا، بحسب ما أعلن الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، العميد حسام الدين الجبابلي.

العالم - تونس

وقال الجبابلي، إن الوحدات البرية والبحرية بالمنطقة البحرية للحرس الوطني بقرقنة، معززة بالوحدة البحرية الثالثة المتنقلة (الطوافة نسر 03)، تمكنت من إحباط 8 عمليات هجرة غير نظامية وضبط 94 مجتازا (بينهم شخص مطلوب في قضايا حق عام وآخر عنصر تكفيري مصنف خطير).

وأوضح أنه تم حجز مبلغ من العملة التونسية يقدر بـ11000 دينار ومبلغ من العملة الأجنبية يقدر بنحو 150 يورو، ومركب بحري ومحركين بحريين.

وأضاف: "في سواحل سوسة والمنستير، تمكن الحرس البحري من إحباط محاولات 3 اجتياز غير شرعية للحدود البحرية، وضبط 26 مهاجرا تونسيا و26 مهاجرا من جنسيات إفريقية مختلفة".

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الامن التونسي يحبط 11 محاولة هجرة غير شرعية وضبط 146 مهاجرا