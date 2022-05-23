أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 23 مايو2022

سياست روز..

العمل بالمقترحات الإيرانية وإلتزام الغرب بتعهداته,هو السبيل لدفع عجلة المفاوضات في فيينا

ايران ..

وزير الخارجية .. العلاقات بين إيران وعمان علاقات جيرة وأخوة وثقة متبادلة

جمهوري اسلامي ..

إسماعيل هنية يتحدث عن دخول المقاومة لمرحلة حاسمة جديدة في مواجهة العدو الصهيوني

جوان ..

موقف عجيب .. السعودية تواصل إنتهاكاتها للهدنة باليمن وتستنجد بالمنظمة الدولية للضغط على صنعاء

ابرار..

محافل سعودية تتحدث عن عملية مرتقبة لنقل السلطة في الرياض

آفتاب يزد..

الإرهاب الجبان .. إستشهاد أحد مدافعي الحرم الزينبي في جريمة إغتيال بطهران

اطلاعات ..

هجوم بطائرات من دون طيار على معسكر للقوات التركية بشمال العراق يوقع ثلاثة قتلى

حمايت ..

أوكرانيا ترفض مقترحات غربية لوقف إطلاق النار مقابل تنازلها عن أراض لروسيا

عصر ايرانيان ..

مخاوف من إحتمال إنزلاق العالم في حرب عالمية نووية ومجاعة رهيبة وطن امروز..

رئيس الأركان الأمريكي يعترف بأن أمريكا لم تعد قوة عظمى بلا منازع في العالم

رسالت ..

تفجر خلافات داخلية بحلف شمال الأطلسي الناتو حول مخططات التوسع نحو الشرق

كيهان ..

هلع الكيان الصهيوني من بيع إيران طائرات من دون طيار متطورة لجمهورية طاجيكستان

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها(أمريكا تقرع طبول حرب عالمية)...تداعيات الحرب الاوكرانية باتت تتجه نحو المسار الذي تخوف منه العالم منذ بدايتها اي مسار توسع الحرب وتحولها لحرب كبرى باوروبا وربما في العالم ايضا.

إن تصريحات رئيس الأركان الأمريكي الأخيرة حملت تلويحا مبطنا بحرب عالمية نووية بإطار التحذير من خطر مواجهة مع روسيا الجنرال مارك ميلي قال ان تداعيات الحرب الاوكرانية قد تجر رجل القوى الكبرى لمواجهة مباشرة تؤدي لحرب عالمية نووية .هذه التصريحات حملت تحذيرا لموسكو التي سبق وان لوحت بقدراتها النووية . والعجيب في الامر هو ان الرئيس الامريكي جو بايدن وجه تحذيرا نوويا مبطنا لكوريا الشمالية بدوره بتأكيده بسيؤول استعداد واشنطن لدعم كوريا الجنوبية نوويا .

خراسان ..

كتبت صحيفة خراسان عن ( الهستريا " الإسرائيلية ") قائلة .. الكيان الصهيوني صعد غاراته الجوية والصاروخية على سوريا في الآونة الاخيرة .

الكيان وقع بخطأ فادح في الحسابات بتصوره أن إنشغال روسيا بالحرب بأوكرانيا وسحب قواتها من سوريا فرصة ذهبية لتصعيد هجماته) ان جبهة المقاومة قادرة تماما على الرد بشكل يكلف تل ابيب ثمنا باهضا جدا, كما ان الكيان يتخبط تماما عمليا مقابل تصاعد المقاومة الفلسطينية وحتى باراضي 1948 وبتل ابيب نفسها مسجلا فشلا امنيا بامتياز , والواقع هو ان هذا التصعيد الصهيوني على سوريا مؤشر هلع صهيوني وهستريا ناجمة عن ضعف وليس مؤشرقوة ابدا.

ايران ..

صحيفة ايران كتبت في مقالها ( أردوغان واللعب بورقة عضوية الناتو)..الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اعلن رفض بلاده لطلب عضوية فنلندا والسويد للناتو متهما البلدين بايواء عناصر من حزب العمال الكردستاني المصنف ارهابيا من قبل انقرة وايواء معارضين سياسيين لحكومته .

أردوغان يسعى لإقتطاع إمتيازات من البلدين والناتو باللعب بورقة معارضة إنضمام فنلندا والسويد معتبرا الحالة فرصة ذهبية وما يريده اردوغان هو ضمانات بتقييد قبول لجوء عناصر مناهضة لحكومته وتقييد نشاطات من لجأ سابقا للبلدين من مناهضيه وربما يطالب بتسليم بعضهم لانقرة هذا الى جانب رفع اي حظر تسليحي غربي على تركيا انها فرصة يريد اردوغان اغتنامها.

اطلاعات ..

حول الحرب الاوكرانية ,كتبت صحيفة اطلاعات عن ( رفض أوكرانيا إقتراحا بوقف إطلاق النار )..هذا الاقتراح المطروح من الغرب وربما من الرئيس الفرنسي يدعو لوقف اطلاق النار باوكرانيا مقابل تنازلها عن اراضي اوكانية لصالح روسيا.

كييف إعتبرت الإقتراح مرفوضا وغير مجد على إعتبار أنه قد يوقف الحرب موقتا لكنه لن ينهيها ويرى الرئيس الاوكراني ان هذا الاقتراح يمس بكرامة وسيادة بلاده. وياتي هذا التطور في ظل اتساع دائرة المعارك باوكرانيا وتحقييق الجيش الروسي لتقدم نسبي بشرق اوكرانيا وكذلك مع توقف المفاوضات بينة موسكو وكييف وتوارد انباء عن حشود لقوات روسيا البيضاء ايضا.

سياست روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت عن (أهداف المؤتمر الرباعي بطوكيو )..ان قمة الحوار الامني الرباعي المقررة في طوكيو خلال الزيارة الحالية التي يقوم بها الرئيس الامريكي جو بايدن لليابان تستهدف تنسيق المواقف ازاء الصين وروسيا و..جدول أعمال هذه القمة التي تحضرها أمريكا واليابان وأستراليا والهند يدور حول محور تصنيف الصين كتهديد إقتصادي وعسكري.

كما يتضمن جدول اعمالها سبل مواجهة روسيا باعتبارها تهديدا عسكريا بغزوها لاوكرانيا .ان ما يريده بايدن هو ايجاد تكتل اسيوي واسع مقابل الصين باضافة استرالیا ونیوزيلندا وتوسيع دائرة العقوبات المفروضة على روسيا ايضا.

عصر ايرانيان ..

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان ( مشاريع السدود التركية تهديد للأمن الإقليمي ) كتبت صحيفة عصر ايرانيان ..ان مشاريع السدود بتركيا لا ترتبط بمدى حاجتها لمصادر المياه قدرما ترتبط باستخدام الماء كسلاح لتحقيق نوايا واهداف سياسية واقتصادية .

إن إصرار تركيا على إقامة المزيد من السدود على الأنهر تصب ببلدان الجوار التركي بات يشكل تهديدا للأمن والإستقرار الإقليمي فهذه السدود التركية تعني تعطيش سوريا والعراق وتهديد اراضيهما الزراعية وتدمير منتجاتهما الزراعية بتجاهل انقرة للقانون الدولي في هذا المجال الامر الذي يحتم طرح موضوع هذه السدود عبر القنوات الدبلوماسية لحل المشكلة قبل دخولها لمرحلة ساخنة جدا.

كيهان ..

نشرت صحيفة كيهان تقريرا بعنوان ( تحذيرات من خطر توسع الناتو ) جاء فيه ..حذرت محافل صحفية امريكية ومن بينها مجلة " ذي هيل " من ان اصرار حلف الناتو على التوسع نحو الشرق ووصوله الى الحدود الروسية في حالة انضمام فنلندا والسويد لعضويته قد يؤدي لتداعيات خطيرة للغاية .

ذي هيل ترى أن خطر إندلاع حرب عالمية سيكون مطروحا عندها بأدنى إحتكاك بالصدفة بين القوات الروسية والناتو حيث سيكون مثل هذا الاحتكاك بمثابة الشرارة التي ستشعل نيران حرب نووية في اوروبا وربما في العالم بأسره.