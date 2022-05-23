ايران تجهز 4 مراكز حدودية مع العراق لعبور زوار الاربعين

العالم - ايران

واشار مجيد مير احمدي في اجتماع لجنة الاربعين المركزي الى انه في عام 2019 شارك حوالي ثلاثة ملايين ونصف المليون زائر في مراسم الأربعين، وقال: نظرا الى الاتجاه المتزايد لاعداد زوار الامام الحسين (ع) كل عام، وبسبب ان مراسم الأربعين الحسيني توقفت لمدة عامين، لذلك فمن المتوقع أن يكون لدينا أكثر من أربعة ملايين زائر هذا العام.

وتابع رئيس لجنة الاربعين الحسيني: لهذا السبب يجب توفير الخدمات والتسهيلات اللازمة، مثل المظلات ومرشات المياه لجعل الاجواء مريحة للزائرين.

وأوضح مير احمدي: أننا نعتزم هذا العام تفعيل معبرخسروي الحدودي لعبور زوار الاربعين الحسيني ، أنه في هذا الصدد أجريت المشاورات اللازمة من خلال السفارة الإيرانية مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية العراقيين لتفعيل معبر خسروي على مدار الساعة.

واضاف: لطالما أكد قائد الثورة الإسلامية ضرورة توفير ظروف مريحة ورخيصة لزوار الاربعين الحسيني، ولهذا السبب سنوفر جميع التسهيلات في حدود خسروي ومهران وشلمجة وجذابة.