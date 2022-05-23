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زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب جنوب شرق ايران

زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب جنوب شرق ايران
الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش

اعلن مدير عام مكتب ادارة الازمة في محافظة سيستان وبلوشستان علي رضا شهركي بان زلزالا بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة "سرجنكل" في هذه المحافظة الواقعة جنوب شرق ايران.

العالم - حوادث

يتبع...

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زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب جنوب شرق ايران

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