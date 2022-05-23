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ايران وسلطنة عمان توقعان 8 مذكرات تفاهم في عدة مجالات

ايران وسلطنة عمان توقعان 8 مذكرات تفاهم في عدة مجالات
الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٢ بتوقيت غرينتش

وقعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان اليوم الاثنين بقصر العلم العامر، على ثماني مذكرات تفاهم وأربعة برامج تعاون.

العالم - ايران

وبحسب وكالة الانباء العُمانية فقد وقعت سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية ثماني مذكرات تفاهم وأربعة برامج تعاون في مجالات النفط والغاز، والنقل، والدراسات الدبلوماسية والتدريب، والإذاعة والتلفزيون، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والزراعة والثروة الحيوانية والسّمكية، ووقاية النباتات والحجر الزراعي، والمواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة.

واضافت : كما وقع البلدان الصديقان على برامج تعاون، تعلق الأول بمجالات التجارة والاستثمار والخدمات والثاني ببرنامج تنفيذي للتعاون الفني في مجالي العمل والتشغيل والثالث ببرنامج تنفيذي للتعاون في مجال البيئة. بينما جاء البرنامج التنفيذي الرابع للتعاون في مجال الرياضة للعامين 2023 / 2025.

وأكد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي لوكالة الأنباء العُمانية وجود حزمة أخرى من مذكرات التفاهم وبرامج العمل التنفيذية ستُوقع مع الجانب الإيراني لاحقًا.

وقد وصل رئيس الجمهورية آية الله "إبراهيم رئيسي" والوفد المرافق له الى العاصمة العمانیة مسقط الیوم الاثنین في زيارة تستغرق يومًا واحدًا لمواصلة دبلوماسية حسن الجوار وتوسيع العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية بین البلدین.

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