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الحرس الثوري: سينال الارهابيون جزاءهم العادل

الحرس الثوري: سينال الارهابيون جزاءهم العادل
الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

ابدى المتحدث بإسم قوات حرس الثورة الاسلامية العميد " رمضان شريف " رد فعله على استشهاد العميد " حسن صياد خدايي" مؤكدا أن الارهابيين الاراذل عناصر الجماعات الارهابية التابعة للاستكبار والصهيونية العالمية سينالون جزاءهم العادل.

العالم - ايران

وشدد العميد "رمضان" على ان هذا الشهيد الغالي قضى عمره في الجهاد والحضور في مختلف المجالات التي يحتاجها الوطن ونظام الجمهورية الاسلامية الايرانية المقدس للحفاظ على استقلال ايران وامن الشعب الايراني النبيل وارتقى شهيدا مظلوما برصاص الحاقدين العملاء للاجهزة الاستخباراتية لنظام الهيمنة والصهيونية العالمية.

وقدم المسؤول تبريكاته وتعازيه الى عائلة الشهيد مؤكدا ان العدو لن يصل الى مبتغاه ابدا من خلال ارتكابه مثل هذه الاعمال الاجرامية ضد الشعب الايراني والامة الاسلامية وخاصة المجاهدين الابطال حيث ان استشهاد الاخ " صياد خدايي" سيزيد من عزم وارادة قوات حرس الثورة الاسلامية للحفاظ على الامن والاقتدار الوطني لمواجهة اعداء الوطن خاصة النظام الارهابي في اميركا والكيان الصهيوني اللقيط المجرم.

واستشهد عضو حرس الثورة الاسلامية بنيران ارهابيين كانا على متن دراجة نارية في العاصمة الايرانية طهران، مساء الاحد حيث اطلق المهاجمان 5 رصاصات نحوه ما ادى الى ارتقائه شهيدا.

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