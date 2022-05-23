العالم ينهار..عدد النازحين قسرا حول العالم في تزايد

العالم - خاص بالعالم

الحرب الروسية في أوكرانيا زادت الأمور سوءا، الحرب التي بدأت في 24 شباط/فبراير الماضي ونزح على اثرها أكثر من ثمانية ملايين شخص داخل البلاد، بينما فر أكثر من ستة ملايين لاجئ عبر الحدود.

عدد مذهل اعتبرته المفوضية 'مثير للقلق' ويجب أن يهز العالم ويدفعه باتجاه إنهاء النزاعات التي تجبر أعداد قياسية من الأشخاص على الفرار من ديارهم.

وأشارت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن أعداد النازحين قسرا ارتفعت إلى 90 مليونا بحلول نهاية 2021، مدفوعة بالعنف في إثيوبيا وبوركينا فاسو وميانمار ونيجيريا وأفغانستان وجمهورية الكونغو الديموقراطية.

وقال مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي رقم مقلق ما كان يجب إطلاقا الوصول إليه.

واضاف: "ينبغي أن يكون بمثابة دعوة للاستيقاظ لحل النزاعات المدمرة ومنعها ومعالجة الأسباب الكامنة التي تجبر الأبرياء على الفرار من ديارهم، الاستجابة الدولية حيال الأشخاص الفارين من الحرب في أوكرانيا إيجابية جدا، هذا الاندفاع في التعاطف حقيقي للغاية وهناك حاجة لتعبئة مماثلة في ما يتعلق بكل الأزمات الأخرى في العالم، لكن الرد الوحيد لحل هذه الازمة هو السلام والاستقرار حتى لا يضطر الأبرياء بعد الآن إلى الاختيار بين الخطر المباشر للصراع وبين صعوبة الفرار والنفي".

واعتبر الأمين العام للمجلس النروجي للاجئين، يان إيغلاند، أن الوضع في العالم 'لم يكن بهذا السوء من قبل'، معتبرا أن 'العالم ينهار'.

وانتقد غراندي الجمعة نحو عشرين دولة تُواصل، باسم الأمن الصحي، إغلاق حدودها أمام طالبي اللجوء بعد مرور أكثر من عامين على بدء جائحة كورونا، وهو يشتبه في أن هذه الدول تستخدم الأمر ذريعة لعدم إعادة فتح حدودها.