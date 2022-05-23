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ارتفاع جديد بأسعار النفط وبرنت يقترب من الـ114 دولارا

ارتفاع جديد بأسعار النفط وبرنت يقترب من الـ114 دولارا
الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٤ بتوقيت غرينتش

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد ارتفاع الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، وشح الإمدادات وتراجع طفيف للدولار إلى دعم السوق.

العالم - اقتصاد

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 82 سنتا إلى 113.37 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي إلى 111.28 دولار للبرميل، مما زاد من مكاسب الأسبوع الماضي الصغيرة لكلا العقدين، وفقا لـ"رويترز".

وقال الشريك الإداري في "إس.بي.آي" لإدارة الأصول، ستيفن إينيس: "يتم دعم أسعار النفط حيث تظل أسواق البنزين شحيحة وسط طلب قوي يتجه إلى ذروة موسم القيادة في الولايات المتحدة".

وأوضح محللون أنه "على الرغم من المخاوف من ارتفاع أسعار الوقود الذي يحتمل أن يقلل الطلب"، فقد ارتفعت بيانات التنقل من شركتي توم توم وغوغل في الأسابيع الأخيرة، مما يدل على أن المزيد من الناس كانوا على الطرق في أماكن مثل الولايات المتحدة.

وقال محللو "إيه.إن.زد" في مذكرة، إن "البيانات عالية التردد تشير إلى استمرار الطلب في النمو".

كما أدى تراجع الدولار الأميركي إلى ارتفاع أسعار النفط، حيث أدى ذلك إلى جعل النفط الخام أرخص للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

ومع ذلك، تم الحد من مكاسب السوق بسبب المخاوف بشأن جهود الصين لمكافحة جائحة كوفيد من خلال عمليات الإغلاق، حتى مع إعادة افتتاح شنغهاي في الأول من يونيو.

وأضر الإغلاق في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بالإنتاج الصناعي والبناء مما دفع إلى اتخاذ خطوات لدعم الاقتصاد، منها خفض معدل الرهن العقاري أكبر من المتوقع يوم الجمعة الماضي.

كما أدى عدم قدرة الاتحاد الأوروبي على التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن حظر النفط الروسي بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إلى الحيلولة دون ارتفاع أسعار النفط على نحو أكبر بكثير.

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