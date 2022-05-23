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وزير العدل الفلسطيني يتسلم ملف سرقة أعضاء جثامين الشهداء المحتجزة

وزير العدل الفلسطيني يتسلم ملف سرقة أعضاء جثامين الشهداء المحتجزة
الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٣ بتوقيت غرينتش

سلم وكيل وزارة الإعلام الفلسطينية أ. يوسف المحمود إلى وزير العدل الفلسطيني د.محمد شلالدة ملفا إعلاميا تضمن تصريحات إسرائيلية وتعطيات إعلامية عالمية وعربية تلقى الضوء على ملف الشبهات في سرقة الاحتلال لأعضاء جثامين الأسرى الشهداء وتوثق لها ولمعاناة ذوي الشهداء ضمن الحملة الإعلامية القانونية لتي تهدف الى اثارة هذه القضية النبيلة ودعم الجهود لاسترداد جثامينهم.

العالم - فلسطين

من ناحيته، أكد وزير العدل محمد شلالدة على ضرورة جمع كافة الأدلة القانونية حول جرائم الاحتلال لتقديمها للمحاكم الدولية، مؤكدا ان تصريحات موظفين إسرائيليين رسميين عملوا في بنك الجلد الإسرائيلي وفي معهد الطب العدلي الإسرائيلي (أبو كبير) قبل 2013، حيث انتزعت فلسطين قرارا بضرورة مشاركة طبيب فلسطيني في عمليات تشريح جثامين الفلسطينيين في ذلك العام، وشهاداتهم و/او ابحاثهم لا سيما تلك الموثقة بشاهدات موظفين رسميين بالخصوص أمر هام، حيث تشكل الافادات والشهادات مادة قانونية يمكن الاتكاء عليها.

وأعلن المحمود استعداد الوزارة لتنظيم أي فعاليات أو ندوات لمتابعة هذا الملف خلال الفترة المقبلة، مع التشديد على ضرورة اطلاع السفراء العرب والأجانب والصحفيين على تطوراتها واطلاق حملات رقمية لانسنة الشهداء في مقابر الأرقام وتسليط الضوء على معاناة ذويهم بهدف تدويل هذه القضية.

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