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الصحة الايرانية: 268 إصابة و 7 وفيات جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: 268 إصابة و 7 وفيات جديدة بكورونا
الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 268 إصابة و7وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة الى ان عدد اللقاحات التي تم تطعيمها لحد الآن زهاء 150 مليون جرعة.

العالم - ايران

قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الأحد ولغاية ظهر اليوم الأثنين تم تسجيل 268 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 230 ألفا و 321 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 68 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 649 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي7 ملايين و 31 ألفا و 785 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 7 وفيات من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 141 ألفا و 281 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 494 ألفا و 842 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 57 مليونا و 790 ألفا و 865 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 27 مليونا و 444 ألفا و 44 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 149 مليونا و 729 ألفا و 751 جرعة.

وتم لغاية الآن اجراء 52 مليونا و 31 ألفا و 785 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وحسب التقرير لا توجد في الوقت الحاضر أي مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) أو الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، وهناك 255 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 193 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة خطورة جدا).

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