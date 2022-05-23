الداخلية الايرانية تشكل لجنة للتحقيق في قضية اغتيال الشهيد صياد خدايي

العالم - ايران

جاء ذلك في تصريح ادلى به وحيدي اليوم الاثنين خلال حضوره اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي وقال حول قضية اغتيال الشهيد حسن صياد خدايي في طهران امس الاحد: انه تم تشكيل لجنة بالتعاون والتنسيق مع الاجهزة العسكرية والامنية وان القضية قيد التحقيق.

وتقدم وزير الداخلية بالمواساة لاسرة الشهيد ورفاق دربه مضيفا: سيتم الاعلان عن نتائج التحقيقات بعد انجازها.

كما شرح وحيدي خلال الاجتماع الابعاد الامنية والتداعيات الاجتماعية لمشروع التوزيع العادل للدعم الحكومي.

واشار الى اجراءات الحكومة خاصة رئيس الجمهورية لتنفيذ المشروع وقال: حين تنفيذ هذا المشروع شهدنا ازدياد قيمة المواد الغذائية في العالم. امن المواد الغذائية تحول الى قضية عالمية مهمة وان بعض الدول تبادر الان بشدة لتخزين السلع الاساسية.

وقال: انه وفي ضوء التمهيدات المتخذة وتوفير السلع الاساسية لا توجد الان مشكلة خاصة في هذا المجال في البلاد.

وفي الاجتماع طرح عدد من اعضاء لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية اسئلة حول الابعاد الاقتصادية للمشروع وكيفية تنفيذه بصورة افضل.