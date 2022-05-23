الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢
١٠:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الداخلية الايرانية تشكل لجنة للتحقيق في قضية اغتيال الشهيد صياد خدايي

الداخلية الايرانية تشكل لجنة للتحقيق في قضية اغتيال الشهيد صياد خدايي
الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٣٧ بتوقيت غرينتش

اعلن وزير الداخلية الايراني احمد وحيدي عن تشكيل لجنة بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات العسكرية والامنية للتحقيق في قضية اغتيال العقيد في الحرس الثوري الشهيد حسن صياد خدايي.

العالم - ايران

جاء ذلك في تصريح ادلى به وحيدي اليوم الاثنين خلال حضوره اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي وقال حول قضية اغتيال الشهيد حسن صياد خدايي في طهران امس الاحد: انه تم تشكيل لجنة بالتعاون والتنسيق مع الاجهزة العسكرية والامنية وان القضية قيد التحقيق.

وتقدم وزير الداخلية بالمواساة لاسرة الشهيد ورفاق دربه مضيفا: سيتم الاعلان عن نتائج التحقيقات بعد انجازها.

كما شرح وحيدي خلال الاجتماع الابعاد الامنية والتداعيات الاجتماعية لمشروع التوزيع العادل للدعم الحكومي.

واشار الى اجراءات الحكومة خاصة رئيس الجمهورية لتنفيذ المشروع وقال: حين تنفيذ هذا المشروع شهدنا ازدياد قيمة المواد الغذائية في العالم. امن المواد الغذائية تحول الى قضية عالمية مهمة وان بعض الدول تبادر الان بشدة لتخزين السلع الاساسية.

وقال: انه وفي ضوء التمهيدات المتخذة وتوفير السلع الاساسية لا توجد الان مشكلة خاصة في هذا المجال في البلاد.

وفي الاجتماع طرح عدد من اعضاء لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية اسئلة حول الابعاد الاقتصادية للمشروع وكيفية تنفيذه بصورة افضل.

روابط ذات صلة

الحرس الثوري: سينال الارهابيون جزاءهم العادل

رئيس الجمهوریة: سنثأر لدم الشهيد صياد خدايي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الداخلية الايرانية تشكل لجنة للتحقيق في قضية اغتيال الشهيد صياد خدايي

علماء ألمان يكتشفون إنزيم يذيب البلاستيك بسرعة قياسية

الصحة الايرانية: 268 إصابة و 7 وفيات جديدة بكورونا

العملة الروسية تعزز مواقعها... الروبل يصعد بنحو 3%

النخالة: «سيف القدس» أكّدت إمكانية تحقيق الانتصار على العدو

إصابة 3 أطفال سوريين جراء انفجار لغم في ريف درعا