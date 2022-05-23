الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢
١٢:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الدفاع الروسية: إسقاط 3 طائرات سو 25 أوكرانية و13 طائرة بدون طيار

الدفاع الروسية: إسقاط 3 طائرات سو 25 أوكرانية و13 طائرة بدون طيار
الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ١١:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، عن إسقاط 3 طائرات سو 25 أوكرانية و13 طائرة بدون طيار بما فيها طائرة البيرقدار.

العالم-روسيا

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف: "الدفاعات الجوية الروسية أسقطت ثلاث طائرات سو 25 من سلاح الجو الأوكراني خلال النهار، بما في ذلك واحدة في منطقة قرية كيسيليفكا، وواحدة في منطقة خيرسون، وواحدة فوق بافلوغراد في منطقة خاركوف".

وأضاف: "كما تم إسقاط 13 طائرة بدون طيار أوكرانية في مناطق شيرفوني يار، تشيرنوباييفكا، ميرنوي، ألكساندروفكا، خيرسون، يونوكومونارسك، جمهورية دونيتسك الشعبية، هوتومليا، سينيشينو، بتروفسكوي، تيرني، خاركوف ، بما في ذلك واحدة بيرقدارفي منطقة لوزوفايا في منطقة خاركوف".

بالإضافة إلى ذلك، تم اعتراض صاروخين باليستيين من طراز "توشكا-يو" فوق منطقة تومينا بالكا في خيرسون، وتم إسقاط ثمانية قاذفات صواريخ أوكرانية متعددة من طراز "سميرتش" في مناطق إزيوم وتوبولسكوي وسيمينوفكا وبيكينو في محيط خاركوف.

وأضاف: "قوات الصواريخ والمدفعية الروسية دمرت 5 راجمات صواريخ أوكرانية من طراز "غراد" و3 مستودعات للذخيرة بصواريخ عالية الدقة".

وتابع: "قامت قوات الصواريخ والمدفعية بتدمير 73 مركزا للقيادة، و578 منطقة لتجمع الأفراد والعتاد العسكري تابعين للجيش الأوكراني، كما دمرت 37 منطقة إطلاق مدفعية وهاون. كما تم تدمير 13 دبابة وآليه، و5 راجمات صواريخ من طراز "غراد"، و3 مستودعات للذخيرة".

روابط ذات صلة

روسيا: بلدان آسيوية في بريكس ومنظمة شنغهاي ترغب بالتعاون مع روسيا في القطب الشمالي

روسيا تمنع بايدن و962 أمريكيا من دخول اراضيها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. كيف تعاملت السلطات العراقية مع العواصف الترابية التي اجتاحت البلاد

بالفيديو.. آخر المستجدات في انهيار مبنى جنوب إيران

الدفاع الروسية: إسقاط 3 طائرات سو 25 أوكرانية و13 طائرة بدون طيار

4 قتلى و25 جريحا جراء انهيار مبنى في مدينة ابادان الايرانية

شاهد.. أم ايرانية تتبرع باعضاء ابنها بعد موته دماغيا

اقتدار البلاد مدين لهؤلاء 