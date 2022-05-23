الإتحاد التونسي للشغل يقر إضرابا في الوظائف العامة

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واضاف ان الحوار الذي دعا اليه سعيد لم يأتي بالتشاور ولا باتفاق مسبق ولا يستجيب إلى تطلعات القوى الوطنية التي تريد بناء مسار وطني يخرج البلاد من ازمتها. واوضح الاتحاد أن هذا الحوار شكلي تحدد فيه الأدوار من جانب واحد وتقصى فيه القوى المدنية، فضلا عن كونه استشاريا ولا يفضي الى نتائج.



الاتحاد اكد ان الهيئة الإدارية فيه أقرت إضرابا في الوظائف العامة والشركات العامة، واشار الى ان هذا الاضراب احتجاجا على تجميد الأجور والوضع الاقتصادي السيء.

وشدد على رفضه لكل محاولات الرجوع الى الوراء او العودة الى الحكم عبر الاستقواء بالقوى الاجنبية. وطالب بحوار وطني هادف حول كل من الإصلاحات السياسية والاقتصادية.



وكان الرئيس التونسي كان قد كلف أستاذ القانون القريب منه صادق بلعيد برئاسة لجنة استشارية لصياغة دستور جديد للبلاد، مقصيا بذلك الأحزاب السياسية من أي دور في صياغة الدستور الجديد، ليحل محل وثيقة عام الفين واربعة عشر والتي انبثقت عن نقاش شامل بين الفصائل السياسية والمنظمات الاجتماعية الرئيسية في تونس.



وتشهد تونس حالة اقتصادية معقدة لا تختلف عن حالتها السياسية، وخلال الايام الماضية اجرت الحكومة محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ ينظر إليها على أنها ضرورية لتجنب إفلاس البلاد.

لكن هذه الخطة تشهد رفضا من قبل بعض القوى السياسية في تونس، لانه بحسب رؤويتهم تؤثر سلبا على العمال والصناعيين.

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