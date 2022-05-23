دلالات زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الى سلطنة عمان

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم خلال تغطية خاصة بزيارة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي الى سلطنة عمان أشار مراسلنا الى أن لهذه الزيارة لها أهمية ودلالات كبيرة ومن أهم تلك الدلالات توسيع التفاعل السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين.

ونوه مراسلنا الى إجراء رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ابراهيم رئيسي عدة لقاءات مع المسؤولين العمانيين وحاليا في لقاء مع رئيس الوزراء العماني وسيلتقي بوزير الخارجية العماني بعد أن التقى يرئيس السلطنة هيثم بن طارق.

ووقعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان اليوم الاثنين بقصر العلم العامر، على ثماني مذكرات تفاهم وأربعة برامج تعاون.

كما وقع البلدان الصديقان على برامج تعاون، تعلق الأول بمجالات التجارة والاستثمار والخدمات والثاني ببرنامج تنفيذي للتعاون الفني في مجالي العمل والتشغيل والثالث ببرنامج تنفيذي للتعاون في مجال البيئة. بينما جاء البرنامج التنفيذي الرابع للتعاون في مجال الرياضة للعامين 2023 / 2025.

وأكد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي وجود حزمة أخرى من مذكرات التفاهم وبرامج العمل التنفيذية ستُوقع مع الجانب الإيراني لاحقًا.

وكان قد وصل رئيس الجمهورية آية الله "إبراهيم رئيسي" والوفد المرافق له الى العاصمة العمانیة مسقط الیوم الاثنین في زيارة تستغرق يومًا واحدًا لمواصلة دبلوماسية حسن الجوار وتوسيع العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية بین البلدین.

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