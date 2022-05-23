الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢
١١:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

دلالات زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الى سلطنة عمان

الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ١١:٣٥ بتوقيت غرينتش

افاد محمد لاجوردي مراسل العالم في سلطنة عمان بالتوقيع على 14 مذكرة تفاهم بين ايران وسلطنة عمان، وأهمها مذكرة تفاهم في مجال الدبلوماسي والاذاعي والتلفزيوني والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وفي المجالات الاقتصادية.

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم خلال تغطية خاصة بزيارة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي الى سلطنة عمان أشار مراسلنا الى أن لهذه الزيارة لها أهمية ودلالات كبيرة ومن أهم تلك الدلالات توسيع التفاعل السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين.

ونوه مراسلنا الى إجراء رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ابراهيم رئيسي عدة لقاءات مع المسؤولين العمانيين وحاليا في لقاء مع رئيس الوزراء العماني وسيلتقي بوزير الخارجية العماني بعد أن التقى يرئيس السلطنة هيثم بن طارق.

ووقعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان اليوم الاثنين بقصر العلم العامر، على ثماني مذكرات تفاهم وأربعة برامج تعاون.

كما وقع البلدان الصديقان على برامج تعاون، تعلق الأول بمجالات التجارة والاستثمار والخدمات والثاني ببرنامج تنفيذي للتعاون الفني في مجالي العمل والتشغيل والثالث ببرنامج تنفيذي للتعاون في مجال البيئة. بينما جاء البرنامج التنفيذي الرابع للتعاون في مجال الرياضة للعامين 2023 / 2025.

وأكد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي وجود حزمة أخرى من مذكرات التفاهم وبرامج العمل التنفيذية ستُوقع مع الجانب الإيراني لاحقًا.

وكان قد وصل رئيس الجمهورية آية الله "إبراهيم رئيسي" والوفد المرافق له الى العاصمة العمانیة مسقط الیوم الاثنین في زيارة تستغرق يومًا واحدًا لمواصلة دبلوماسية حسن الجوار وتوسيع العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية بین البلدین.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

العلاقات بين إيران وسلطنة عمان.. وإستقلالية القرار السياسي

ايران وسلطنة عمان توقعان 8 مذكرات تفاهم في عدة مجالات

شاهد..الاواصر المشتركة بين ايران وعمان عبر التاريخ

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. أم ايرانية تتبرع باعضاء ابنها بعد موته دماغيا

اقتدار البلاد مدين لهؤلاء 

بالفيديو.. دلالات زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الى سلطنة عمان

منظمة الطيران الايرانية : خفض قيود السفر الاحترازية للحدّ من كورونا

الداخلية الايرانية تشكل لجنة للتحقيق في قضية اغتيال الشهيد صياد خدايي

علماء ألمان يكتشفون إنزيم يذيب البلاستيك بسرعة قياسية