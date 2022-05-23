آخر المستجدات في انهيار مبنى جنوب إيران

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم خلال تغطية حادث انهيار المبنى في مدينة آبادان اشارت مراسلتنا الى ارتفاع عدد الضحايا الى 4 أشخاص بحسب المتحدث باسم خدمات الطواريء الذي اشار الى تلك الحصيلة وحتى هذه الللحظة بلغ عدد المصابين21 مصاب.

يجري حاليا رفع الانقاض من المبنى المعروف الواقع في شارع أمير كبير والأكثر ازدحاما في هذه المدينة.

وكان قد لقي 4 أشخاص مصرعهم، واصيب آخرون جراء انهيار مبنى متروبل الإداري والتجاري المؤلف من عشرة طوابق في مدينة آبادان جنوب غربي ايران.



وتسبب الانهيار المفاجئ للمبنى بإغلاق شارع أمير كبير، وألحق أضررا بعدد من المركبات القريبة.







وقال محافظ مدينة آبادان إن جميع الأجهزة المختصة تقوم بواجبها، وأضاف أن المبنى كان قيد الإنشاء، وبسبب تواجده في منطقة سكنية صدرت أوامر بإخلاء المناطق المحيطة به. وأشارت دائرة الطوارئ في المدينة الى إرسال عدد من سيارات الإسعاف وفرق الانقاذ الى منطقة الحادث.

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