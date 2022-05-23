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خمس ضحايا و25 جريحاً بانهيار مبنى "متروبل" جنوب ايران

الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

أكد عارف شرهاني الناطق باسم طوارئ الصحة بمحافظة خوزستان، أنه تم نقل الكثير من الضحايا الى عدد من المستشفيات في المحافظة وخارجها وان عمليات الانقاذ وإزالة الانقاض مازالت متواصلة حتى هذه اللحظة.

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم خلال تغطية حادث انهيار المبنى في مدينة آبادان اشار شرهاني الى أن ما يقرب من 45 سيارة اسعاف موجودة في منطقة انهيار المبني و25 مسؤولا من مدينة آبادان حاضرون قرب المبنى وهنالك اجراءات اتخذت وقد تم نقل المصابين الى عدة مستشفيات في آبادان وخرمشهر ولازلت اشخاص تحت الانقاض ولازالت الأعمال لرفع الانقاض مستمرة.

وأضاف شرهاني :"ندعوا الناس بالتعاون مع الامداد واخلاء المنطقة لتؤدي الفرق الاسعافية عملها بنجاح".

وارتفعت إرتفاع حصيلة انهيارِ مبنى متروبل في مدينة آبادان جنوب غربي إيران إلى خمسِ ضحايا وخمسة وعشرين جريحاً.

وكان قد لقي أشخاص مصرعهم، واصيب آخرون جراء انهيار مبنى متروبل الإداري والتجاري المؤلف من عشرة طوابق في مدينة آبادان جنوب غربي ايران.

وتسبب الانهيار المفاجئ للمبنى بإغلاق شارع أمير كبير، وألحق أضررا بعدد من المركبات القريبة.

وقال محافظ مدينة آبادان إن جميع الأجهزة المختصة تقوم بواجبها، وأضاف أن المبنى كان قيد الإنشاء، وبسبب تواجده في منطقة سكنية صدرت أوامر بإخلاء المناطق المحيطة به. وأشارت دائرة الطوارئ في المدينة الى إرسال عدد من سيارات الإسعاف وفرق الانقاذ الى منطقة الحادث.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. خمس ضحايا و25 جريحاً بانهيار مبنى "متروبل" جنوب ايران

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