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الناطق باسم طوارئ الصحة بمحافظة خوزستان : تم نقل الكثير من الضحايا الى عدد من المستشفيات في المحافظة وخارجها

الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:١٦ بتوقيت غرينتش

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