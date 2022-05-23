الناطق باسم طوارئ الصحة بمحافظة خوزستان : عمليات الانقاذ وإزالة الانقاض مازالت متواصلة

قناة العالم
الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢
٠١:٢٢ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
مجتبى خالدي: نواجه صعوبات في انقاذ العالقين بسبب وجود انقاض كثيرة
ايران.. مجتبى خالدي: نبذل قصارى جهدنا من اجل انقاذ العالقين تحت الانقاض
ايران.. مجتبى خالدي: عدد العالقين تحت الانقاض يبلغ اكثر من 80 شخصا
ايران.. مجتبى خالدي: مقتل 6 اشخاص واصابة 26 شخصا في انهيار المبنى في ابادان
مراسلة العالم: اتحاد الشغل في تونس يتبنى مبدأ الاضراب العام في الوظيفة العمومية و القطاع العمومي
مراسلة العالم: الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل تقرر عدم المشاركة في الحوار الوطني بصيغته الحالية
الناطق باسم طوارئ الصحة بمحافظة خوزستان : عمليات الانقاذ وإزالة الانقاض مازالت متواصلة
إرتفاع حصيلة انهيارِ مبنى متروبل في مدينة آبادان جنوب غربي إيران إلى خمسِ ضحايا وخمسة وعشرين جريحاً
الناطق باسم طوارئ الصحة بمحافظة خوزستان : تم نقل الكثير من الضحايا الى عدد من المستشفيات في المحافظة وخارجها
العراق.. اغلاق الاجواء وايقاف حركة الطيران بسبب العواصف الترابية
الناطق باسم طوارئ الصحة بمحافظة خوزستان : عمليات الانقاذ وإزالة الانقاض مازالت متواصلة
الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٢٣ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
نوافذ
شيرين، شاهدة علی جرائم الكيان
الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٤
المغاربیة
هل تنزلق ليبيا الی دائرة العنف مجدداً؟
الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٣
الصحافة الايرانية
أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 23 مايو2022
الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٠
نوافذ
شيرين، شاهدة علی جرائم الكيان
الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٥
المغاربیة
تطورات المغرب العربي
الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٠
أهم الأخبار
عملية اغتيال إرهابية في طهران..التوقيت والأهداف
الأحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٦
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
بالفيديو..
خمس ضحايا و25 جريحاً بانهيار مبنى "متروبل" جنوب ايران
شاهد.. لليوم الثاني عاصفة غبارية تبتلع مدينة دير الزور في سوريا
مسؤول بالصحة السورية يكشف وضع انتشار جدري القردة
ايران تمتلك أكبر احتياطي لدم الحبل السري في الشرق الأوسط
مقتل حارس أمن فرنسي في السفارة القطرية في باريس
ارتفاع حالات الاختناق جراء العاصفة الترابية الى 893 بالنجف الاشرف
مقالات و تحليلات
هل يتوافق تقييد حرية الأمير حمزة مع الدستور الأردني؟
تحالف العدوان يُماطل.. تمديد الهدنة غير مضمون
الجزائر تراجع مواقفها في تونس..لماذا؟!
"ان غاب القط".. انقرة وتل ابيب وتقسيم الكعكة السورية!
اجتياحٌ متدحرجٌ واقتحامٌ حذرٌ لمخيم جنين
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.