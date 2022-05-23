ايران تمتلك أكبر احتياطي لدم الحبل السري في الشرق الأوسط

العالم - ايران

وقال ضرابي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: للخلايا الجذعية خاصيتان، إحداهما أنها قابلة للتجديد بمعنى أنها يمكن أن تشكل خلية من نفس النوع، والخاصية الثانية انه يمكن أن تتحول الى خلايا أخرى يكون فيها لأنسجة الجسم البشري خلية جذعية محددة.

واضاف المدير التنفيذي لبنك الخلايا الجذعية لدم الحبل السري: يمكن جمع دم الحبل السري فور ولادة الطفل، ويمكن تخزين هذه الخلايا إلى أجل غير مسمى باستخدام خزانات خاصة، وقد حدد البنك الدولي وقت تخزين يصل إلى 25 عامًا بناءً على بعض المعايير والدراسات.

وفي معرض اجابته على سؤال مراسل وكالة فارس حول بنك دم الحبل السري في البلاد، قال ضرابي: إيران تمتلك اكبر احتياطي لدم الحبل السري في الشرق الأوسط، والآن يتم تخزين أكثر من 180 ألف عينة من دم الحبل السري في جميع أنحاء البلاد، وفي حالات مختلفة تم استخدامه، وتوفرت سعة تخزين مضاعفة في البلاد.

واردف قائلا: لدينا 40 مكتبا تمثيليا لدم الحبل السري في البلاد ويتم تخزين حوالي 25 ألف عينة من دم الحبل السري سنويا.

ومضى قائلا: يمكن تحويل هذه الخلايا الجذعية المكونة للدم إلى خلايا دم جذعية ويمكن استخدامها في أمراض مثل الثلاسيميا وأنواع مختلفة من اللوكيميا وفقر الدم الخلقي والشلل الدماغي وهشاشة العظام وأنواع مختلفة من عيوب الجهاز المناعي.

واضاف المدير التنفيذي لبنك دم الحبل السري: كانت هناك حالات مثل الة الطفل القادر على الحركة فقط عن طريق الزحف يستطيع المشي بجهاز المشي عن طريق حقن الخلايا الجذعية ثلاث مرات.

ولفت ضرابي الى نجاح عمليات زرع الخلايا الجذعية لدم الحبل السري بنسبة 80٪ في ايران، وقال: في العام الحالي، نتطلع لإنتاج منتج يسمى الغشاء الأمنيوسي كضماد للجرح وتصديره للخارج من خلال الحصول على تراخيص قياسية دولية.