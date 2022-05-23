الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢
٠١:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

سلطان عمان يقيم مادبة رسمية على شرف الرئيسي الايراني

سلطان عمان يقيم مادبة رسمية على شرف الرئيسي الايراني
الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

حضر رئيس الجمهورية "السيد ابراهيم رئيسي" مادبة غداء رسمية اقامها سلطان عمان "هيثم بن طارق ال سعيد" اليوم على شرفه.

العالم - ايران

و وصل "آية الله رئيسي" اليوم الاثنين الى العاصمة العمانیة مسقط، على راس وفد رفيع المستوى تلبية لدعوة السلطان هيثم بن طارق ال سعيد، في سياق مبادئ حسن الجوار والاهداف المشتركة لتوسيع العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية بین البلدین.

واقيمت مراسم استقبال رسمية لرئيس الجمهورية الاسلامية في قصر العلم بحضور سلطان عمان.

وفي تصريحه للصحافيين قبيل مغادرة البلاد، اعتبر اية الله رئيسي الزيارة، بانها "تأتي في اطار بناء علاقات جيدة مع دول الجوار ونأمل بأن تستمر هذه الزيارات".

واكد رئيسي، على ان "العلاقات التجارية بين إيران وسلطنة عمان ستشهد نموا بالتأكيد وفي مختلف المجالات بما فيها النقل والطاقة والسياحة والسياحة العلاجية"؛ مبينا انه سيتم خلال الزيارة توقيع مذكرات تفاهم ثنائية و وضع خطط مشتركة لمتابعة وتنفيذ هذه الوثائق.

واعتبر رئيس الجمهورية، ان تمتين العلاقات ضمن الاهداف الرئيسية من زيارته لسلطنة عمان؛ مشددا على أن "التعاون الإقليمي واجراء الحوار من شأنهما ان يضمنا الامن لمنطقتنا".

روابط ذات صلة

العلاقات بين إيران وسلطنة عمان.. وإستقلالية القرار السياسي

شاهد..الرئيس الايراني يصل عمان وسط استقبال مهيب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. ايران وعمان علاقات تاريخية وبرامج عمل بين البلدين

بالفيديو.. شاهد الحضور الجماهيري الحاشد لوداع الشهيد العقيد صياد خدائي

اتحاد الشغل في تونس يرفض المشاركة في حوار اقترحه الرئيس

في لقاء مع مساعدة وزيرة خارجية جنوب افريقيا.. باقري يؤكد على ضرورة مواجهة الأحادية وتعزيز التعددية

غريب آبادي: على الكيان الصهيوني ان يتحمل مسؤولية اعماله الارهابية

نقل الأسير الفلسطيني المضرب عواودة للمستشفى لخطورة وضعه الصحي