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شاهد الحضور الجماهيري الحاشد لوداع الشهيد العقيد صياد خدائي

الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش

أكد محمد باقر حيدري مراسل العالم في طهران بأنه سيتم تشييع الشهيد خدائي سيجري يوم غد في طهران بمشاركة شعبية ورسمية.

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أشار مراسلنا الى أنه في هذه اللحظة نشهد وداع الجثمان الطاهر للشهيد العقيد صياد خدائي والذي تم اغتياله خلال عملية ارهابية في العاصمة الايرانية طهران.

وأضاف مراسلنا انه سيتم صباح يوم غد الثلاثاء سيتم تشييع جثمانه الطاهر من ميدان الامام حسين(ع) الى ميدان شهدا في مركز العاصمة طهران، وما نشهده الآن حضور جماهيري لسكان العاصمة طهران في معراج الشهداء لوداع وتكريم هذه الشخصية.

وكان قد استشهد أمس عضو في حرس الثورة الاسلامية بنيران مسلحين كانوا على متن دراجة نارية في العاصمة الايرانية طهران.

واستشهد عضو حرس الثورة الاسلامية حسن صياد خدايي بنيران مسلحين اثنين كانا على متن دراجة نارية في منطقة "مجاهدين اسلام" في العاصمة طهران، وماتزال القوات الأمنية تلاحق المهاجمين.

وبحسب المعلومات الاولية اطلق المهاجمون 5 رصاصات على "صياد خدايي" عندما كان يهم بالدخول الى منزله، والعقيد "صياد خدايي" كان من القادة الذين شاركوا في الدفاع عن الحرم في سوريا.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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