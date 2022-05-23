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غريب آبادي: على الكيان الصهيوني ان يتحمل مسؤولية اعماله الارهابية

غريب آبادي: على الكيان الصهيوني ان يتحمل مسؤولية اعماله الارهابية
الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

صرح امين لجنة حقوق الانسان ومساعد رئيس السلطة القضائية الايرانية للشؤون الدولية كاظم غريب آبادي بانه على الكيان الصهيوني ان يتحمل مسؤولية اعماله الارهابية.

العالم - ايران

يتبع...

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غريب آبادي: على الكيان الصهيوني ان يتحمل مسؤولية اعماله الارهابية

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