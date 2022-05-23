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أمير قطر: يجب ألا نقبل العالم الذي تطرح فيه الحكومات معايير مزدوجة

أمير قطر: يجب ألا نقبل العالم الذي تطرح فيه الحكومات معايير مزدوجة
الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش

أكد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، اليوم الاثنين، أنه "يجب أن لا نقبل العالم الذي تطرح فيه الحكومات معايير مزدوجة حول قيمة الإنسان على أساس الانتماء الإقليمي أو العرقي أو الديني".

العالم - قطر

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الاقتصاد العالمي، قال الشيخ تميم بن حمد: "قبل أسبوعين تم قتل شيرين أبو عاقلة، وهي صحفية فلسطينية أمريكية مسيحية، وتم حرمانها من جنازة تصون كرامة الموتى"، مؤكدا أنه "لا ينبغي أن نتسامح مع هذا الكم من العدوان، كما يجب أن لا نقبل العالم الذي تطرح فيه الحكومات معايير مزدوجة حول قيمة الإنسان على أساس الانتماء الإقليمي أو العرقي أو الديني".

وتابع أمير قطر: "إن دولة قطر كدولة صغيرة يشكل الحفاظ على السلام والأمن الإقليميين والدوليين أولوية خاصة بالنسبة لها"، مضيفا: "نحن نعمل بلا كلل للمساعدة في إدارة حل وتخفيف النزاعات بما في ذلك عملنا المستمر في أفغانستان".

وشدد الشيخ تميم على أن قطر "تركز على حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية".

وأكمل: "حماية البيئة مسؤولية تقع على عاتقنا جميعا"، معتبرا أن "زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال يمكن أن يزود العالم بإمدادات طاقة أنظف وأكثر أماناً وموثوقية ومرونة".

واستطرد الشيخ تميم بن حمد: "وضعت قطر الاستدامة في مقدمة أولوياتها ورصدنا مواردنا لتطوير تقنيات خفض الانبعاثات والطاقة..نحن في غاية الفخر بسبب التطوير والإصلاح والتقدم الذي أحرزناه وأنا ممتن للأضواء التي سلطها كأس العالم".

وأردف: "من غير الضروري أن نرى العالم مستقطبا بين قوى عظمى وهذا ليس في صالح أحد، ونرى أن حل جميع النزاعات يجب أن يكون من خلال الحوار".

ورأى أن "الدورة الحالية لمنتدى الاقتصاد العالمي تعتبر ذات أهمية استثنائية، لأنها تعقد في خضم تحديات اقتصادية واضطرابات جيوسياسية".

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