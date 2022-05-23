ايران وعمان علاقات تاريخية وبرامج عمل بين البلدين

خاص بالعالم

زيارة تظهر اهميتها من حجم الاستقبال وطبيعته والذي خصصته سلطنة عمان لضيفها القادم من الضفة الأخرى من الخليج الفارسي وبحر عمان.

مراسم استقبال تؤكد من خلال تفاصيلها على العلاقات التاريخية المميزة التي تربط طهران ومسقط.



عند كل لقاء إيراني عماني تتجه الأنظار إلى دور دولة عمان في العمل على حل الخلافات العالقة في المفاوضات النووية، وزيارة رئيسي قد لايغيب عنها بحث هذا الملف.

ولايغيب عنها كذلك بحث العلاقات الثنائية حيث وقع البلدان على مذكرات تفاهم وهدفها هو رفع مستوى التعاون بين السلطنة والجمهورية الإسلامية.

زيارة رئيسي الى عمان تأتي لتؤكد على سياسة حكومته باتجاه دول المنطقة. فتعزيز العلاقات معها يشكل أولوية لإيران، ولطالما تحدثت طهران على أن أمن المنطقة واستقرارها هو بيد دولها. وقد تكون هذه الزيارة مدخلا مهما للدفع بحوار إقليمي يشمل كل دول المنطقة.

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