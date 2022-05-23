بدء اعمال اجتماع مساعدي وزراء خارجية منظمة ايكو في طهران

العالم - ايران

ومن المقرر ان يواصل اجتماع مساعدي وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي الذي انطلق في طهران اليوم (الاثنين) اعماله على مدى يومين.

ويعقد المشاركون في الاجتماع المذكور لقاءات ثنائية ومتعددة الجوانب لبحث سبل النهوض اكثر بالتعاون الاقليمي فيما سيبحثون خلال اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي الذي تستضيفه الامانة العامة للمنظمة في طهران قضايا مهمة مثل تحرير التجارة بين الدول الأعضاء بشكل اكبر وتعزيز التجارة العابرة والنقل والشحن داخل المنطقة ومتابعة التنفيذ المؤثر لاتفاقيات قمة منظمة التعاون الاقتصادي في عشق أباد . كما سيناقش المشاركون في اجتماع طهران سبل تمويل المشاريع الإقليمية الكبرى.

وشارك مساعد وزير الخارجية الايرانية للدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري ، في اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي كما عقد اجتماعات ثنائية مع نظرائه على هامش الاجتماع. وسيجري خلال اجتماع المنظمة مناقشة البرامج الدبلوماسية الاقتصادية وسياسة الجوار للجمهورية الإسلامية الايرانية بهدف تطوير العلاقات والتقارب الاقتصادي مع البلدان الأعضاء والتي اقترحت من قبل الجمهورية الإسلامية الايرانية في قمة المنظمة .

هذا واعلن مساعد وزير الخارجية الايراني مهدي صفري أمام الصحافيين اليوم عن تفعيل مصرف منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو).

يذكر ان أوزبكستان وكازاخستان وتركمانستان وقيرغيزستان وإيران وأفغانستان وتركيا وجمهورية أذربيجان وباكستان وطاجيكستان هي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي. وتعد سبعة من الدول العشر الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي غير ساحلية وتعتمد على باقي البلدان وعلى الطرق الترانزيتية للوصول إلى الأسواق العالمية. وتعتبر منطقة منظمة التعاون الاقتصادي ، التي تبلغ مساحتها ثمانية ملايين كيلومترمربع ويبلغ عدد نفوسها نصف مليار نسمة ، واحدة من أهم المناطق وأكثرها تأثيرًا في التجارة العابرة الدولية.