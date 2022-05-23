الأردن يستضيف جولة جديدة من المفاوضات اليمنية برعاية أممية

العالم _ الأردن

ومن المتوقع أن يلتقي ممثلون عن الحكومة اليمنية، بممثلين عن حركة انصار الله اليمنية ؛ لبحث إمكانية رفع الحصار عن مدينة تعز بشكل خاص، وفتح جميع الطرقات المغلقة منذ بدء العدوان السعودي على اليمن بشكل عام.

ولم تؤكد وسائل الإعلام، ما إن كانت المفاوضات ستنطلق اليوم الإثنين، لكنها أكدت وصول الوفد الممثل لحركة انصار الله اليمنية إلى العاصمة الأردنية عمان على متن طائرة أممية.

وترعى الأمم المتحدة هدنة عسكرية وإنسانية في اليمن، دخلت حيز التنفيذ في الثاني من نيسان الماضي لمدة شهرين قابلة للتمديد.

وكانت الأمم المتحدة قد دعت في وقت سابق لمفاوضات بين الجانبين لمناقشة فتح الطرقات والمعابر في اليمن.