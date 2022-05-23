الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢
٠٢:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

واتساب سيُحظر من هذه الهواتف قريبا

واتساب سيُحظر من هذه الهواتف قريبا
الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

تخطط شركة "واتساب" لإيقاف دعمها عن عدد من هواتف "آبل" قريبا، حيث لن يعمل تطبيقها في الأجهزة التي تعتمد إصدارات محددة من نظام التشغيل iOS.

العالم ـ منوعات

ووفقا لموقع WABetaInfo، فإن الشركة تحذر الآن مستخدمي "آيفون" الذين يملكون أجهزة تعمل بإصدارات iOS 10 أو iOS 11، من أنهم بحاجة إلى تحديث أجهزتهم من أجل الاستمرار في استخدام تطبيق "واتساب" مع نهاية شهر أكتوبر.

ويبدو أن التغييرات على خدمة الدردشة الشهيرة، ستترك بعض مستخدمي هواتف "آبل" محظورين من إرسال واستقبال أي رسائل.

وكشف فريق eagle-eyed في WABetainfo، أن شركة "واتساب"، المملوكة لـ"ميتا"، بدأت في تنبيه بعض المستخدمين بأن أجهزتهم ستتوقف عن العمل اعتبارا من أكتوبر 2022، وذلك لأن نظام التشغيل iOS 12 من "آبل" سيكون الحد الأدنى من المتطلبات للأجهزة اعتبارا من هذا الخريف ولا يمكن لكل من "آيفون 5" (iPhone 5) و"آيفون 5 سي" (iPhone 5c) تشغيل هذا البرنامج الأكثر حداثة.

وفي التنبيه، تحذر "واتساب": "قم بالتحديث إلى أحدث إصدار من iOS لمواصلة استخدام واتساب. سيتوقف واتس آب عن دعم هذا الإصدار من iOS بعد 24 أكتوبر 2022".

وإلى جانب هذا التنبيه المنبثق على أجهزة "آيفون"، قام التطبيق أيضا بتحديث صفحة الدعم الخاصة به والتي تنص الآن على: "حاليا، نقدم الدعم للأجهزة التالية ونوصي باستخدامها: أندرويد، التي تعمل بنظام التشغيل 4.1 والأحدث، آيفون، الذي يعمل بنظام iOS 12 والإصدارات الأحدث".

لماذا تقوم شركة "واتساب" بهذا التغيير؟

ليس سرا أن تتخلى "واتساب" عن دعمها للأجهزة القديمة، حيث تحتاج الشركة إلى التركيز على الترقيات التي ستكون متاحة لغالبية مستخدميها. ومع تقدم الهواتف في السن، يستخدمها عدد أقل من الأشخاص، لذلك من المنطقي من الناحية التجارية التوقف عن دفع التحديثات.

وتشرح شركة "واتساب": "تتغير الأجهزة والبرامج في كثير من الأحيان، لذلك نقوم بانتظام بمراجعة أنظمة التشغيل التي ندعمها ونقوم بإجراء التحديثات. ولاختيار ما نتوقف عن دعمه، نقوم كل عام، مثل شركات التكنولوجيا الأخرى، بالنظر في الأجهزة والبرامج الأقدم والتي لا يزال بها أقل عدد من الأشخاص الذين ما زالوا يستخدمونها. وقد لا تحتوي هذه الأجهزة أيضا على آخر تحديثات الأمان، أو ربما تفتقر إلى الوظائف المطلوبة لتشغيل واتساب".

روابط ذات صلة

تصرفات ستؤدي الى حظرك عن 'واتساب' نهائيا

'واتساب' يطلق 3 تحديثات جديدة

واتساب يطرح ميزة جديدة لمستخدميه تعرف عليها..

تحديث جديد من واتساب ليعمل على هاتفين في آن واحد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بوتين: الاقتصاد الروسي يصمد أمام العقوبات ويتحملها باقتدار

البنك الدولي يدرس تقديم 95.6 مليون دولار لدعم التنمية الزراعية في الأردن

شاهد..مراسل العالم: الرئيس الايراني وسلطان هيثم سيجريان مؤتمر صحفي

الكاظمي يؤكد أهمية توسيع نطاق عمل بعثة الاتحاد الأوروبي

الأردن يستضيف جولة جديدة من المفاوضات اليمنية برعاية أممية

برلماني ليبي: وليامز تنفذ الأجندة الأمريكية في طرابلس