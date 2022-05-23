استثناء قسد من عقوبات قيصر مؤامرة جديدة على سوريا

خاص بالعالم

استثناءات تحمل رؤوس انشطارية وتقرع طبول مؤامرة جديدة على الشعب السوري، حيث اقرت واشنطن استثناءات تشمل الاستثمارات الاجنبية في مناطق شرق سوريا حيث قسد، زاعمة ان هذا القرار هو استراتيجية تستهدف هزيمة داعش من خلال تحقيق ما اسمته الاستقرار الاقتصادي.

قرار استثناء قسد من قانون قيصر نشرته وزارة الخزانة الامريكية، حدد انشطة 12 قطاعاً بينها الزراعة والبناء والتمويل، حيث سيسمح للاجانب الاستثمار بها، ولم ينسى القرار قطاع منتجات النفط لتشكل حالة متقدمة من سرقة النفط السوري.

مزيد من التفاصيل اكثر يستضيف برنامج "صدى سوريا" الكاتب والمحلل الدكتور خلف المفتاح