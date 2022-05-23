الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢
٠٣:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

استثناء قسد من عقوبات قيصر مؤامرة جديدة على سوريا

الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٦ بتوقيت غرينتش

استثناءات من فصيلة قانون قيصر وضعتها امريكا، تدخل حيز التنفيذ في مناطق سيطرة قسد شمال شرق سوريا.

خاص بالعالم

استثناءات تحمل رؤوس انشطارية وتقرع طبول مؤامرة جديدة على الشعب السوري، حيث اقرت واشنطن استثناءات تشمل الاستثمارات الاجنبية في مناطق شرق سوريا حيث قسد، زاعمة ان هذا القرار هو استراتيجية تستهدف هزيمة داعش من خلال تحقيق ما اسمته الاستقرار الاقتصادي.

قرار استثناء قسد من قانون قيصر نشرته وزارة الخزانة الامريكية، حدد انشطة 12 قطاعاً بينها الزراعة والبناء والتمويل، حيث سيسمح للاجانب الاستثمار بها، ولم ينسى القرار قطاع منتجات النفط لتشكل حالة متقدمة من سرقة النفط السوري.

مزيد من التفاصيل اكثر يستضيف برنامج "صدى سوريا" الكاتب والمحلل الدكتور خلف المفتاح

روابط ذات صلة

لماذا استثنی الامريكان مناطق قسد من 'قيصر'؟

واشنطن تستثني مناطق 'قسد' من قانون 'قيصر'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 23-05-2022

شاهد.. جورج قرداحي يوجه رسالة للعراق من مرقد امير المؤمنين (ع)

استثناء قسد من عقوبات قيصر مؤامرة جديدة على سوريا

بالفيديو.. السلطة الفلسطينية تحذر من السماح لليهود بالصلاة بالمسجد الأقصى

خلود تخلّد ذكرها في تاريخ المقاومة ضد التطبيع 

بوتين: الاقتصاد الروسي يصمد أمام العقوبات ويتحملها باقتدار