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ايران.. مدير الطوارئ في خوزستان: تم انقاذ 27 شخصا من العالقين تحت الانقاض

الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

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