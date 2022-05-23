مراسل العالم: الرئيس الايراني سیلتقی التجار العمانیین والایرانیین فی عمان

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وقال مراسل قناة العالم الاخبارية، إن الرئيس الايراني بعد انتهاء اللقاءات الرسمية سيجري لقاءات اخرى مع المسؤولين العمانيين وكذلك سيلتقي بالتجار الايرانيين المقمين في عمان ومن ثم مع التجار العمانيين.

واضاف، أن زيارة الرئيس الايراني الى عمان تتضمن مجموعة اهداف ابرزها مناقشة العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين.

وكان قد وصل رئيس الجمهورية آية الله "إبراهيم رئيسي" والوفد المرافق له الى العاصمة العمانیة مسقط الیوم الاثنین في زيارة تستغرق يومًا واحدًا لمواصلة دبلوماسية حسن الجوار وتوسيع العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية بین البلدین.