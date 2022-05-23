ملك الأردن يستقبل رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق

العالم _ الأردن

وأكد الملك الأردني متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مشددا على الدور المحوري للعراق في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

وجدد عبدالله الثاني، خلال اللقاء الذي حضره الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لعبدالله، التأكيد على وقوف الأردن إلى جانب العراق الشقيق وشعبه العزيز.

من جانبه، أشاد الحكيم بدور الملك الإقليمي والدولي، مستعرضا التطورات السياسية في العراق.

وأعرب رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق عن اعتزازه بالعلاقات الأردنية العراقية، مؤكدا دعمه لمشاريع التعاون الثنائي، خاصة مشروع أنبوب النفط من البصرة للعقبة ومشروع المدينة الصناعية على الحدود بين البلدين.

وحضر اللقاء مدير مكتب الملك، جعفر حسان، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني.