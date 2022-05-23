العالم _ لبنان

وأعلنت مصلحة الطب الوقائي في وزارة الصحة في بيان لها اليوم الاثنين أنَّه "عطفًا على ما يتمّ تداوله عن وجود حالات مشتبهة من مرض جدري القردة في لبنان، يهمّ وزارة الصحة العامة - مصلحة الطب الوقائي أن توضح ما يلي:

- ليس هناك أي حالة مؤكدة أو مشتبه فيها من هذا المرض في لبنان حتى تاريخه، وسوف يتمّ الإعلان عن أي حالة رسميًا من قبل وزارة الصحة العامة في حال ثبوتها".

وأوضحت أنَّ "مرض جدري القرود هو مرض فيروسي ينتقل عبر: مخالطة مباشرة لحيوانات مصابة (دم، إفرازات مخاطية...)، مخالطة مباشرة لإنسان مصاب عن طريق جزيئات الجهاز التنفسي التي تتخذ شكل قطيرات تستدعي عادةً فترات طويلة من التواصل وجهًا لوجه، أو من خلال إفرازات الجهاز التنفسي لشخص مصاب بعدوى المرض أو لآفاته الجلدية أو ملامسة أشياء لُوِّثت أخيرًا بسوائله وإفرازاته".

ولفتت مصلحة الطب الوقائي في وزارة الصحة إلى أنَّ "فترة حضانة المرض تتراوح بين 5 أيام و21 يومًا ولا ينتقل المرض خلال هذه الفترة".

كما أشارت إلى أنَّه "تتلخص أعراض المرض بحمى وصداع وتضخّم العقد اللمفاوية وآلام في الظهر والعضلات ووهن شديد بالاضافة إلى ظهور طفح جلدي".

وأهابت وزارة الصحة العامة بوسائل الإعلام والمواطنين والعاملين الصحيين "توخي الدقة والحذر في تداول ونشر المعلومات الصحية وعدم الإنسياق وراء الاشاعات".

وكانت رئيسة مصلحة الطب الوقائي في وزارة الصحة عاتكة برّي أكّدت "ورود أنباء عن حالة مشتبه بها بجدري القردة عند طبيب"، لافتةً إلى أنّ "الوزارة لا تملك معطيات كافية لتأكيد تسجيل الحالة أو نفيها".

وأضافت برّي في حديث صحافي: "إننا ننتظر أن يتواصل معنا الطبيب لتأكيد الحالة المشتبه بها عبر سحب عينة وتقييم الحالة وفق (case definition) التي تضعها منظمة الصحة العالمية قبل أن يقرر إرسالها إلى مختبر "باستور" في فرنسا"، مشيرة إلى أنَّه "نسعى إلى تأمين الفحص ليصبح متوافرًا في لبنان بغضون أسبوعين".

ولفتت إلى أنَّه "لم تصدر أي توصية من منظمة الصحة العالمية حتى الساعة حول الإجراءات المتخذة على المعابر، خصوصًا أنّ هذا الفيروس لا ينتقل في الهواء مثل فيروس كورونا".

وكانت قد أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تلقت تقارير من 12 دولة تؤكد إصابة 92 شخصًا بمرض "جدري القرود"، مشيرة إلى وجود 28 حالة أخرى يشتبه في إصابتها بالمرض، مع توقعها ظهور مزيد من الحالات عالميا.