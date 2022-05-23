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اغتیال العقيد "حسن صياد خدائي"..

فيديو غرافيك..الانتقام حتمي والرعب يدبّ في معسكر الصهاينة

الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

اعلن الحرس الثوري عن اتخاذ الأجراءات اللازمة للتعرف على المعتدي أو المعتدين الذين قاموا بعملية اغتيال العقيد في الحرس الثوري "حسن صياد خدائي" أحد المدافعين عن المراقد المقدسة من اجل القبض عليهم جارية.

وهنا نترککم مع ه‍‍‍ذا الفیديوغرافيك ...

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