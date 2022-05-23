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الرئيس رئيسي يلتقي كبار الاقتصاديين في سلطنة عمان

الرئيس رئيسي يلتقي كبار الاقتصاديين في سلطنة عمان
الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

التقى رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي" اليوم الاثنين، جمعا من كبار المسؤولين الاقتصاديين ورجال الاعمال في سلطنة عمان.

العالم - ايران

جاء ذلك خلال الزيارة التي يقوم بها رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية علىراس وفد رفيع، لسلطنة عمان.

ووصل "رئيسي" اليوم الاثنين الى العاصمة العمانية مسقط؛ في زيارة رسمية تلبية لدعوة السلطان "هيثم بن طارق ال سعيد".

واقام السلطان هيثم ال سعيد، لرئيس الجمهورية الاسلامية في قصر المعلم، مراسم استقبال رسمية، ومادبة غداء بحضور اعضاء الوفد الايراني رفيع المستوى وجمع من كبار الشخصيات العمانيين.

علما ان البلدين وقعا خلال هذه الزيارة، 12 مذكرة تفاهم، حول التعاون الثنائي في المجالات السياسية والنقل والشؤون الدبلوماسية والتجارية والاقتصادية والعلمية والبيئة والرياضة.

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