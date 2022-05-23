الشيخ حمادي: ستُبدّد جهود كل من حاول الوقوف بوجه التعايش والوحدة اللبنانية

العالم _ لبنان

وهنّأ وفد من حزب الله في البقاع الغربي برئاسة الشيخ محمد حمّادي، النائب المنتخب عن التيار الوطني الحر شربل مارون في صغبين و قال إننا جئنا لنؤكد على صورة لبنان الحقيقية التي نطمح لها، مضيفًا سنبقى وسنستمر هكذا وسنعالج مشاكل وطننا وسنتصدى ونتحمل المسؤوليات بكل جرأة وأمانة، حتى نكون جميعًا أمام آمال اللبنانيين الصادقين والطامحين للحرية الحقيقية والاستقلال الحقيقي وإلى لبنان البوابة المطلة على كل الشرق.



بدوره، شكر مارون الوفد وكل أبناء المنطقة، وخصّ قيادة حزب الله في المنطقة، على تقديم التهنئة، وأكّد أننا أمام مسؤولية كبيرة جدًا على جميع الأطراف، مسؤولية اقتصادية، ومسؤولية إعادة النبض للمنطقة بفترة قصيرة، والتأكيد على التعايش ومعالجة الأضرار التي تسببت بها الانتخابات.



واعتبر أن هذا لا يقوم به فريق واحد، بل من يقوم به هم من يعملون كل يوم للمنطقة لتكون أفضل، متمنيًا أن "نبقى يدًا واحدة جميعنا لتمرير هذه المرحلة الصعبة.