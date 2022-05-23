رسالة الاحتلال باغتيال عقيد ايراني، لمن موجهة؟

خاص بالعالم

وقال منصور في حديث لقناة العالم خلال برنامج "العين الاسرائيلي": ان العملية جاءت بعد ان اثبتت الجمهورية الاسلامية الايرانية وسط ظروف اقليمية ودولية معقدة، وقوفها وصمودها وتبنيها لمحور المقاومة ودعمه في كل الاتجاهات، مشيراً الى ان الكيان الصهيوني يحاول من خلال جريمته تسليط الاضواء على قيامه بعمل اختراق امني، معتبراً ان امكانية حصول الاختراق يحدث في اي بلد من العالم مهما بلغت قدراته.

واوضح منصور، ان العدو الصهيوني خاصة في ظل الظروف التي يمر بها ليست في مصلحته ويعانيه على الصعيد الداخلي الامني والعسكري او حتى الاجتماعي والهجرة المعاكسة من الكيان الصهيوني، كان لابد له من تحقيق انجاز ما، وتوجيه رسائل للداخل الاسرائيلي اكثر منها للايراني، خاصة وان الاختراق الامني سهل جداً لبلد تبلغ مساحته مليون و700 الف كيلومتر مربع وفيه مختلف القوميات، ومحاط بدول معظمها معادية له.

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https://www.alalam.ir/news/6189168