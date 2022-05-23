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الأمين العام لجامعة الدول العربية يصل إلى مسقط

الأمين العام لجامعة الدول العربية يصل إلى مسقط
الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

وصل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، مساء اليوم الاثنين، إلى العاصمة العمانية مسقط، لافتتاح أعمال المنتدى الثالث للمنافسة في المنطقة العربية.

العالم - عمان

ووفقا لمصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية فإن أعمال المنتدى سيتم عقدها يومي 24 و25 مايو الجاري بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا).

وأوضح المصدر أن مشاركة الأمين العام تندرج ضمن جهود جامعة الدول العربية لتعزيز التعاون في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار في الدول العربية.

وأضاف المصدر أن الأمين العام لجامعة الدول العربية سيلتقي خلال زيارته للسلطنة بدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني للتباحث حول مستجدات الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ولفت إلى أن أبو الغيط سيفتتح أعمال المنتدى إلى جانب السيد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والسيدة د. رولا دشتي الأمينة التنفيذية للإسكوا.

يشار إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تشارك بشكل فاعل في تنظيم هذا المنتدى بالتعاون مع الجهات المنظمة والشريكة لارتباط أعماله بملفات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تشرف عليها الجامعة.

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