بولندا تفسخ اتفاق توريد الغاز الروسي قبل الموعد المحدد

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وقال نايمسكي عبر الإذاعة البولندية بشأن الاتفاق الساري حتى نهاية عام 2022، ويسمح بتوريد 10 ملايين متر مكعب من الغاز الروسي إلى بولندا: "في الـ 13 من أيار/مايو اتخذت حكومة ماتيوش مورافيتسكي قرارا بفسخ الاتفاق بين الحكومة البولندية والحكومة الروسية.

وأضاف نايمسكي قائلا: "الاتفاق المسمى "يامالسكي" الموقع في عام 1993 وبعد مرور 30 عامًا، يمكن القول إن علاقات الغاز بين بولندا وروسيا لم تعد قائمة".

وتأتي هذه التطورات في سياق سلسة العقوبات الغربية العنيفة على روسيا، على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بحماية سكان دونباس من بطش القوات الأوكرانية، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد، ووقف عمليات ضخ السلاح الغربي فيه.