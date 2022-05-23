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بوغدانوف يبحث مع وفد من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

بوغدانوف يبحث مع وفد من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

بدعوة من الخارجية الروسية استقبل نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف،وفد من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ؛حيث التقى نائب وزير الخارجية الروسي مع  الدكتور طلال ناجي الامين العام المساعد للجبهة وعضو المكتب السياسي، أنور رجا ،وعضو اللجنة المركزية اسماعيل مخللاتي،نائب وزير الخارجية الروسي.

وقد عبر الدكتور ناجي عن تضامن الجبهة مع القيادة والشعب الروسي في مواجهة عدوان الناتو والمخطط الأمريكي الغربي الذي يستهدف سيادة ودور ومكانة روسيا الإتحادية من البوابة الأوكرانية وأدان الأساليب النازية التي استخدمت ضدها وبالذات العقوبات الإقتصادية التي استهدفت الشعب الروسي وما رافقها من تضليل إعلامي مبرمج .
من جهته ثمّن السيد بوغدانوف موقف الجبهة وأعرب عن تقديره لما يمثله هذا الموقف على الصعيد الفلسطيني .
من جانب آخر أعرب نائب وزير الخارجية الروسي، عن اهتمام القيادة الروسية في تمتين ودعم الوضع الفلسطيني سواء على مستوى الإسهام في ترتيب وتعزيز الوضع الداخلي الفلسطيني أو لجهة دعم الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

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