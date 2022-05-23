بوغدانوف يبحث مع وفد من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

وقد عبر الدكتور ناجي عن تضامن الجبهة مع القيادة والشعب الروسي في مواجهة عدوان الناتو والمخطط الأمريكي الغربي الذي يستهدف سيادة ودور ومكانة روسيا الإتحادية من البوابة الأوكرانية وأدان الأساليب النازية التي استخدمت ضدها وبالذات العقوبات الإقتصادية التي استهدفت الشعب الروسي وما رافقها من تضليل إعلامي مبرمج .

من جهته ثمّن السيد بوغدانوف موقف الجبهة وأعرب عن تقديره لما يمثله هذا الموقف على الصعيد الفلسطيني .

من جانب آخر أعرب نائب وزير الخارجية الروسي، عن اهتمام القيادة الروسية في تمتين ودعم الوضع الفلسطيني سواء على مستوى الإسهام في ترتيب وتعزيز الوضع الداخلي الفلسطيني أو لجهة دعم الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.