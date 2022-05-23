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الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يشكر سلطان عمان وحكومة وشعب هذا البلد على حسن الضيافة ويدعو السلطان هيثم لزيارة طهران

الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

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