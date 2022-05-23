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اردوغان:تركيا ستشن قريبا عمليات عسكرية على حدودها الجنوبية لإقامة مناطق آمنة بعمق 30 كيلومترا "لمكافحة التهديدات الإرهابية" بهذه المناطق

الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

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