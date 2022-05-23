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لافروف: علاقاتنا الاقتصادية مع الصين ستنمو بشكل أسرع

لافروف: علاقاتنا الاقتصادية مع الصين ستنمو بشكل أسرع
الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٣ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن التعاون الاقتصادي بين روسيا والصين سيكتسب زخما قريبا، وذلك على خلفية اتخاذ الغرب "موقف الديكتاتور".

العالم-اوروبا

وقال لافروف يوم الاثنين، في إطار مشروع مدرسة بريماكوفا "100 سؤال لقائد"، وفق ما نشرته الدائرة الدبلوماسية الروسية: "الآن بعد أن اتخذ الغرب موقف الديكتاتور، ستنمو علاقاتنا الاقتصادية مع الصين بشكل أسرع".

كما نوه لافروف إلى أن "هذا خلافا للدخل المباشر لميزانية الدولة، يمنحنا الفرصة لتنفيذ خطط لنهوض الشرق الأقصى وشرق سيبيريا"، مؤكدا أن "إن العدد الرئيسي من المشاريع مع الصين يتطور ويتم تنفيذها هناك. هذه فرصة لنا لتحقيق إمكاناتنا في مجال التقنيات العالية، بما في ذلك الطاقة النووية، وأيضا في عدد من المجالات الأخرى".

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لافروف: علاقاتنا الاقتصادية مع الصين ستنمو بشكل أسرع

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