رئيس كوريا الجنوبية: ردنا سيكون مختلفا إن أجرت "الشمالية" تجربة نووية جديدة

العالم-اسيا والباسفيك

وأضاف "يون"، خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية في المكتب الرئاسي: "سوف نتعامل بقوة وحزم مع أي تهديد أو عمل استفزازي من كوريا الشمالية".

وأشار "يون" إلى أن بلاده والولايات المتحدة تعتقدان أن إجراء تلك التجربة "احتمال وشيك"، وقالت الشبكة إن "يون" أوضح أنه لن يكون هناك إعادة نشر للأسلحة النووية التكتيكية في شبه الجزيرة الكورية.

وحول الحوار بين الجارتين قال الرئيس الكوري الجنوبي: "أعتقد أن الكرة في ملعب الزعيم كيم"، في إشارة إلى زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ-أون"، وأضاف أن "الأمر متروك للزعيم الكوري الشمالي لتقرير ما إذا كان سيجري حوارا معنا، ولا أريد أن تنهار كوريا الشمالية، وآمل أن تزدهر كوريا الشمالية إلى جانب كوريا الجنوبية".

ووفقًا للشبكة، أكد "يون" أن التدريبات العسكرية بين بلاده والولايات المتحدة "دفاعية بحتة"، بعد أن اتفق هو والرئيس الأمريكي "جو بايدن" خلال قمة السبت على بدء المناقشات بشأن توسيعها.