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مراسل العالم: الخارجية المصرية تعلن الموافقة على تسيير رحلات جوية تجارية من مطار صنعاء إلى مطار القاهرة

الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٢ بتوقيت غرينتش

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