الاركان الايرانية: اغتيال الشهيد صياد خدایي لن يمر دون رد

العالم - ايران

وقال اللواء باقري في بيان له الاثنين بمناسبة استشهاد العقيد حسن صياد خدايي، "إن اغتيال هذا الشهيد رفيع المستوى دليل على دناءة وذل المتشدقين زورا بحقوق الإنسان وجهودهم اليائسة للتغطية على هزائمهم المشينة امام جبهة المقاومة ، ولن يمر ذلك دون رد بالتأكيد. "

وتقدم اللواء باقري في بيانه بالتعازي في استشهاد المدافع عن مراقد اهل البيت عليهم السلام العقيد صياد خدايي، الى سماحة القائد العام للقوات المسلحة قائد الثورة الاسلامية الامام علي الخامنئي، والحرس الثوري والمجاهدون المخلصون في المقاومة الإسلامية وأسرة الشهيد وذويه.

وكانت دائرة العلاقات العامة في حرس الثورة الاسلامية في ايران ، قد أعلنت مساء الاحد في بيان لها عن استشهاد المدافع الشامخ عن المراقد المقدسة العقيد في حرس الثورة الاسلامية صياد خدايي خلال اعتداء ارهابي في طهران من قبل المعادين للثورة والمرتبطين بالاستكبار العالمي .

وقالت العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية في بيانها: ان الشهيد العقيد صياد خدايي تعرض عصر اليوم الاحد في احدى الازقة المؤدية الى شارع مجاهدين في شرق العاصمة طهران لجريمة إرهابية من قبل الارهابيين المناوئين للثورة والمرتبطين بالاستكبار العالمي.

وتقدم البيان بالتهنئة والتعزية باستشهاد المدافع عن مراقد أهل البيت عليهم السلام العقيد صياد خدايي، لأسرته الكريمة، مؤكداً أن الإجراءات اللازمة للتعرف على المعتدي أو المعتدين والقبض عليهم جارية.

هذا واستشهد عضو حرس الثورة الاسلامية بنيران ارهابيين كانا على متن دراجة نارية في العاصمة الايرانية طهران، حيث اطلق المهاجمان 5 رصاصات نحوه ما ادى الى ارتقائه شهيدا.